Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс. Что предлагается законом

За законопроект №4100-д проголосовали 311 депутатов ВРУ Фото из открытых источников

В ходе голосования парламентарии также внесли правку относительно повторного назначения госслужащих

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 год. Документ №4100-д поддержали 311 народных избранников. Об этом сообщает РБК-Украина.

Законопроект регулирует правовые основы функционирования бюджетной системы Украины и создание ресурсной базы. Это должно позволить местным властям осуществлять свои полномочия на новой территориальной основе через образование новых районов.

Кроме этого, Министерству финансов дали право на операции с государственными деривативами. В частности, разрешено включать их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Также Минфин может осуществлять операции за счет государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о государственном бюджете. Это должно ослабить ожидаемую пиковую нагрузку на бюджет и снизить риски увеличения расходов по госдеривативам в будущем.

В то же время документ предусматривает государственные гарантии на портфельной основе, направленные на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства. В свою очередь государство гарантирует частичное выполнение обязательств, которые не превышают 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по отдельному кредиту. Также регулируется покрытие кассовых разрывов общего фонда госбюджета за счет средств единого казначейского счета.

Во время принятия закона в сессионном зале внесли правку, которая разрешает повторное назначение на год госслужащего пенсионного возраста. При этом проведение конкурса ежегодно не является обязательным. Эту идею поддержали 306 парламентариев.

Также народные депутаты одобрили норму, которая вернула местному самоуправлению долю от акциза на топливо. То есть, в 2021 году 13,44 процента акцизного налога с произведенной в Украине топлива и 13,44 процента акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию горючего автоматически зачисляются в общий фонд бюджетов местного самоуправления.

Напомним, 15 декабря депутаты Верховной Рады собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год и ряд других документов.