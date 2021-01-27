Нардепы хотят повысить лимит беспошлинной доставки товаров

Сейчас облагаются товары от €100

Депутаты Верховной Рады планируют разрешить ввоз товаров до €150 с иностранных интернет-магазинов без налогообложения. Законопроект №4278 в первом чтении поддержали 346 депутатов.

Сообщается, что Рада хочет внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы позволить без налогообложения доставлять в Украину товары до €150. В пояснительной записке говорится, что уменьшение лимита до €100 в 2019 году было неэффективным.

Также депутаты в первом чтении поддержали законопроект №4279, который также касается изменений в Налоговый кодекс. Им предлагается запретить украинцам пересылать алкоголь и табачные изделия из-за рубежа.

Законопроекты еще должны принять во втором чтении.

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Напомним, с 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые касаются налогооблажения посылок из заграницы.