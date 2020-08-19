Нардеп Жупанин о ситуации с "Энергоатомом": Правильно, что люди вышли под Кабмин, потому что нужно менять рычаги влияния на правительство

Андрей Жупанин Фото из открытых источников

Работники предприятия "Энергоатом" и профсоюз правильно поступили, когда вышли на протесты под Министерство энергетики и Кабинет министров Украины. Это может помочь изменить ситуацию и пересмотреть политику ведомств относительно предприятия. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин в эфире телеканала NEWSONE.

"Абсолютно правильная и логичная реакция работников и профсоюза реагировать на такие вещи. И это абсолютная правильная реакция, что они собираются перед Министерством энергетики и Кабинетом министров. Потому что все рычаги влияния и рычаги урегулирования этой ситуации именно в этих двух органах. Речь идет о том, что нужно вносить изменения в постановление Кабмина, которое регулирует вопрос отчуждения электроэнергии "Энергоатомом", - объяснил нардеп.

Он отметил, что это обязательные действия. И когда протестующие объявят свои требования и увидят реакцию представителей этих органов власти, можно будет далее решать, что делать для разрешения ситуации.

Также Жупанин отметил, что Минэнергетики проводит недостаточно взвешенную политику. Ведомство не выполнило своих обещаний и все еще не предоставило план стратегии по решению кризиса на рынке электроэнергии. И поэтому министерство должно это сделать в ближайшее время.

"У меня общее впечатление от работы министерства, что они могли бы на самом деле как орган иметь более взвешенную политику в сторону производителей самой дешевой электроэнергии, то есть атомной. И второй вопрос то, что они должны иметь стратегию и пока что они ее не предоставили. ВРУ не имеет тех механизмов, которое имеет министерство и Кабмин, поэтому мы хотим услышать план, каким образом они планируют решить кризис на рынке электроэнергии", - подчеркнул Жупанин.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что на сегодняшний день мощность Энергоатома используется не в полном объеме, хотя могла бы использоваться больше.