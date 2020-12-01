Нардеп Кучеренко назвал, какой неприятный сюрприз готовит городским главам "Нафтогаз"

Алексей Кучеренко Фото - скриншот

Господин Коболев уже практически договорился с МВФ, отметил парламентарий

НАК "Нафтогаз Украины" готовит к весне очень неприятный сюрприз для городских глав – долги теплокоммунэнерго в регионах перед "Нафтогазом" хотят взимать с местных бюджетов.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

"НАК "Нафтогаз" готовит на весну очень неприятный сюрприз для всех мэров. Я сразу предупреждаю всех мэров новоизбранных и депутатов городских советов... Господин Коболев уже практически договорился с МВФ, и он будет вот эти долги, которые задолжали НАК "Нафтогаз" теплокоммунэнерго киевское, запорожское, одесское... Он будет делать это через закон – эти долги взимать с местных бюджетов. Они такой механизм давно уже продумывают", – отметил Алексей Кучеренко.

Как сообщали, Кабинет министров разрешил передать компании "Нафтогаз Украины" разрешение на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона.

Добавим, недавно Государственная аудиторская служба выявила в работе НАК "Нафтогаз" нарушения, в результате которых государственный бюджет Украины недополучил более 75 млрд гривен. Все нарушения касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов.