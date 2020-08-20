Нардеп Алексейчук: Власть обязана поддержать дешевую электроэнергетику, поэтому "Энергоатом" должен иметь возможность работать на полную

"Энергоатом" Фото из открытых источников

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" должно иметь возможность полноценно работать на рынке электроэнергии и устанавливать стоимость контрактов с конечным потребителем, которую оно считает нужным. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Алексейчук в прямом эфире телеканала NEWSONE.

"Если мы говорим о наиболее дешевой электроэнергетике, которую генерируют атомные электростанции, то мы просто обязаны ее поддержать. "Энергоатом" в своей деятельности просто обязан работать на полную на рынке электроэнергии и иметь возможность заключения контрактов с конечными потребителями по той цене, которую он считает нужной для функционирования и получения прибыли", – отметил нардеп.

Он добавил, что поскольку это государственная компания, то "Энергоатом" должен делать все, чтобы конечный потребитель имел дешевую электроэнергию и чтобы у правительства не было необходимости повышать тарифы.

Алексейчук также отметил, что ряд депутатов считают исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец недостаточно компетентной и предвзятой по отношению к определенным группам рынка электроэнергии.

"Мы будем использовать все возможные законы и рычаги влияния, чтобы пани министр услышала нас и среагировала должным образом и прислушалась к протестующим и народным депутатам", – сказал депутат.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Комитета энергетики Сергей Нагорняк заявил, что украинская власть долгое время не отстаивала интересы компании "Энергоатом", в отношении которой велась дискриминационная политика.