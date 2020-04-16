Налоговая прекратила большинство схем по НДС, которые имели место при предыдущей власти, - Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Новая налоговая прекратила большую часть системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти. Об этом заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает РБК-Украина.

"Мы видим, что налоговая нагрузка в сравнении год к году, а именно 2020 с 2019-ым годом, возросла с 2,08% до 2,24%. Это очень большой рост, и свидетельствует о прекращении большей части тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти и которые нам удалось решить. Удалось прекратить в течение срока пребывания у власти новой команды. Это – большая победа, я считаю, и хочу поблагодарить всех налоговиков Украины за активное участие в этом процессе", - заявил Даниил Гетманцев.

Также Данил Гетманцев подчеркнул, что Государственная налоговая служба традиционно выполняет и перевыполняет те показатели, которых государство ожидает от поступлений в госбюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизному налогу и другим.

"В этом контексте я хотел бы поблагодарить наши фискальные органы, в первую очередь Государственную налоговую службу Украины, за выполнение и перевыполнение тех показателей, которых мы ожидаем от поступлений от НДС, акцизного налога и других налогов", - заявил нардеп от "Слуги народа".

Также, по словам Данила Гетманцева, народные депутаты увидели перевыполнение показателей по поступлениям в госбюджет за первый квартал от Государственной налоговой службы, в частности по НДС.

"Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС уже в апреле за март, несмотря на уменьшение объема налогооблагаемых операций", - подчеркнул он.

Напомним, в четверг, 16 апреля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно создание единого счета для уплаты налогов.