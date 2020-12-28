Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с нового года

С 1 января 2021 года будут действовать новые счета для уплаты ЕСВ Фото из открытых источников

Нововведения будут действовать с 1 января 2021 года

В Украине с 1 января 2021 года будут действовать новые счета для оплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

"С 01.01.2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого взноса!" - говорится в сообщении.

Как отмечается, территориальные органы Госказначейства и ГНС будут иметь свои счета для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты.

ГНС Украины дала рекомендации по заполнению плательщиками ЕСВ поля "Назначение платежа" в расчетном документе. В частности, первая колонка предназначена для служебного кода, вторая – для кода выплаты (101 – сумма уплаты ЕСВ). В следующей указывается код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату, а в четвертой стоит указать информацию о назначении платежа, например, уплата единого взноса.

Таблица для заполнения плательщиками ЕСВ Скриншот

На сайте налоговой службы можно скачать символы счетов для зачисления ЕСВ в органах ГНС.

В случае уплаты ЕСВ после 1 января 2021 года по старым счетам, деньги будут возвращаться к плательщикам как невыясненные поступления.

Новости по теме: С 1 января фермы обязаны платить единый социальный взнос

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект об освобождении от уплаты ЕСВ ФЛП, работающих на первой группе упрощенной системы налогообложения. Нововведения будут действовать на период с декабря 2020 года по май 2021 года.