Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с нового года
Нововведения будут действовать с 1 января 2021 года
В Украине с 1 января 2021 года будут действовать новые счета для оплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
"С 01.01.2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого взноса!" - говорится в сообщении.
Как отмечается, территориальные органы Госказначейства и ГНС будут иметь свои счета для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты.
ГНС Украины дала рекомендации по заполнению плательщиками ЕСВ поля "Назначение платежа" в расчетном документе. В частности, первая колонка предназначена для служебного кода, вторая – для кода выплаты (101 – сумма уплаты ЕСВ). В следующей указывается код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату, а в четвертой стоит указать информацию о назначении платежа, например, уплата единого взноса.
На сайте налоговой службы можно скачать символы счетов для зачисления ЕСВ в органах ГНС.
В случае уплаты ЕСВ после 1 января 2021 года по старым счетам, деньги будут возвращаться к плательщикам как невыясненные поступления.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала законопроект об освобождении от уплаты ЕСВ ФЛП, работающих на первой группе упрощенной системы налогообложения. Нововведения будут действовать на период с декабря 2020 года по май 2021 года.