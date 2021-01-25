Наличное обращение в Украине: НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты

За прошлый год количество наличных выросло на треть

Национальный банк Украины Радио Свобода

В Национальном банке заявили, что по состоянию на 1 января 2021 года в наличном обращении Украины находилось 558,5 млрд гривен, а также назвали наиболее распространенные банкноты и монеты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, из указанной суммы имеется банкнот – на 555,1 млрд грн (3 млрд шт.), а монет – на 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт.).

Как отмечается, среди бумажных денег лидером является 200-гривневая купюра – 723 млн штук (24% от объема наличных). Второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (592,2 млн штук или 19,7%).

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Что касается монет, то наиболее распространенными были 10 копеек (3,947 млрд штук или 29,2% от монет в обращении).

В НБУ напомнили, что с октября 2019 года в обращении появилось уже 65,3 млн шт. банкнот (2,2% от общего количества банкнот в обращении) самого высокого номинала 1000 гривен. Всего за 2020 год количество наличных выросло на треть или 133,4 млрд грн.

В среднем на одного украинца приходилось 72 банкноты и 149 разменных и платежных оборотных монет (на начало 2020 года – 70 и 182 шт. соответственно).

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Оборот наличности в Украине НБУ

Напомним, недавно заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что январский локдаун не окажет существенного влияния на украинскую экономику.