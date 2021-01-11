"Накрутка" в цене на газ – 200 процентов! – Загородний

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Украинский газ продают по немецким ценам, констатировал политтехнолог

"Накрутка" на стоимости голубого топлива для украинцев сегодня составляет более 200 процентов.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Гость ток-шоу отметил, что рынок газа в нашей стране невозможен, ведь в Украине существуют монополии под контролем иностранцев.

"Когда эти наблюдательные советы ввели, отдали контроль какой-то неизвестной тете, которая сидит в Лондоне и де-факто контролирует закупку газа уже по немецким ценам, то есть украинский газ продают по немецким ценам. Российский газ, который в Европе перепродают, продают нам тоже по немецким ценам. Влезли уже коррумпированные европейцы, которые качают из страны деньги", – заявил Тарас Загородний.

Политтехнолог предостерег, что Украина превратилась в "банкомат", и спрогнозировал, что на украинцев и в дальнейшем будут давить тарифами, пока не будут ликвидированы "связки", которые существуют сейчас. Тарас Загородний отметил необходимость ликвидации наблюдательных советов.

Гость ток-шоу напомнил, по каким ценам летом Украина закупала голубое топливо: "Летом Коболев закупал газ по 3 грн, и тогда продавали за 3 грн. Сейчас они по 7 грн продают. То есть "накрутка" – 200 процентов! Сажать Коболева, сажать Витренко, разгонять тот наблюдательный совет, делать аудит "Нафтогаза" и "Укргазвыдобування"!".

Как сообщали, жители Ивано-Франковска наряду с горожанами Херсона, Львова и Винницы вышли на протест против заоблачных тарифов на газ под стены зданий ОГА.

Также информировали о том, что в Полтаве местные жители возле здания областной СБУ перекрыли одну из главных улиц из-за роста тарифов на газ и электроэнергию.

Следует заметить, что 11 января президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.