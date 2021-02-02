Накопительная система не решает вопросов нынешних и будущих пенсионеров, – Розенко

Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко Скриншот видео

Сегодня многие страны переходят на смешанную систему пенсионного обеспечения

Накопительная пенсионная система не решает вопросов нынешних пенсионеров и не решает вопрос тех, кто сейчас имеет 45 лет и более.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

"Накопительная система не решает вопросов нынешних категорий пенсионеров и не решает даже вопрос тех, кто сейчас имеет 45 лет и более. Она рассчитана на людей, которые сейчас имеют 45 лет и меньше. И меня, как специалиста, очень беспокоит, что власть вообще вопрос нынешних пенсионеров, или тех людей, которые станут пенсионерами в течение последних 5-10 лет, она вообще не решает", – заявил Павел Розенко.

Эксперт добавил, что сегодня многие страны переходят на смешанную систему пенсионного обеспечения. Зато украинская власть хочет сделать накопительную систему по сути за счет увеличения налогов для самого человека и работодателя.

"Но это путь в никуда. Нельзя сейчас, а особенно в период экономического кризиса, еще дополнительно повышать налоги. У нас сегодня, в рамках нынешнего налогообложения, я убежден, можно запускать накопительный уровень через пересмотр системы НДС, уменьшения НДФЛ, нужно перевести военный налог, который платит каждый человек, в баланс накопительной пенсионной системы. Это будет реальный шаг, чтобы люди в будущем получали достойные пенсии", – отметил Розенко.

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Вместе с тем он добавил, что циничное отношение нынешней власти к пенсионерам четко проявилось в том, что с пенсионного Фонда забрали 8 миллиардов гривен и передали на финансирование других ведомств.

"Просто взяли и забрали. Сказали, что у нас пенсионеры и так хорошо живут, что они подождут, а 2 миллиарда передадут на прокуратуру, потому что прокуроры у нас самые бедные. Вот им надо дать, а пенсионерам – не надо. Это впервые в истории Украины, я такого цинизма еще не видел", – акцентировал бывший вице-премьер-министр Украины.

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Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, которые предусматривают внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий с 2022-го года, а с 2023-го - для всех.