Нафтогаз "завалил" программу увеличения добычи украинского газа , – Рева

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. Фото: Маркив Михаил/УНИАН

Хотя средства на это были

После повышения тарифов на газ у главы "Нафтогаза" Андрея Коболева появился ресурс для увеличения добычи украинского "голубого топлива", но они завалили эту программу.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Рева отметил, что в Украине ежегодно добывается около 20 миллиардов кубических газа, а в 1975 году на территории Украины добывали 75 миллиардов. Со слов экс-министра, снижение добычи произошло из-за того, что годами в эту отрасль не вкладывали средства.

"И вот когда после повышения тарифов у Коболева появился ресурс для увеличения добычи газа, и сегодня Шмигаль говорил, что можно было бы, они завалили программу увеличения добычи украинского газа. Он ничего не сделал!"- сказал экс-министр.

Андрей Рева добавил, что деньги были, зато "Нафтогаз" в отечественную добычу их не вкладывал. Экс-министр отметил, что находясь на посту, он призвал не продлевать контракт с Коболевым.

Кроме этого Рева отметил, что ухудшает ситуацию с добычей украинского газа отсутствие рынка и его монополизация.

"75% на этом рынке занимает Коболев. И что он делает: посмотрите на цену газа по регионам. Если в Киеве 9, 1 грн., в Виннице 10 грн., а в Кировограде – 7,5 грн. Почему так? Потому что там продает через государственную компанию "Нафтогаз", через их дочернее предприятие. И он, имея возможность забирать газ у компании "Укргаздобыча", снижает 25%, таким образом демпингует и забирает к себе всю клиентуру. То есть ведет себя на рынке как нормальный мошенник", – прокомментировал Андрей Рева.

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Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что украинские власти и государственная компания "Нафтогаз" пытаются заработать на населении за счет искусственного увеличения цены на газ.

По словам политика, максимальная цена на газ будет превышать 10 тыс. гривен за тысячу кубов, при том, что ранее его стоимость составляла 8,6 тыс. грн.