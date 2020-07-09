"Нафтогаз" забирает львиную долю денег в цене на газ, поэтому их не хватает на безопасность, – Кучеренко о взрыве на Позняках

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко Скриншот видео

Нардеп заявил, что правительство Гройсмана-Порошенко грабило население через так называемую рыночную цену на газ

НАК "Нафтогаз Украины" забирает львиную долю денег в цене на газ, поэтому на безопасность средств не хватает.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко сообщил, что вчера на комитетских слушаниях в парламенте народные депутаты изучали причины взрыва газа в жилом доме на Позняках в столице, в результате которого погибли люди и многие семьи остались без крыши над головой.

"Показываю вам связь. Именно потому, что в этой цепи НАК "Нафтогаз" вынимает львиную долю денег нас с вами в цене на газ, именно поэтому не хватает денег на безопасность сети, на счетчики, на безопасность в квартирах, на правильную эксплуатацию дома и так далее. Понимаете связь? Потому что мы с вами не можем все это проплатить, а НАК "Нафтогаз" забирает благодаря этой цене львиную долю. И именно поэтому эти пленки (так называемые пленки Деркача, – ред.) подтвердили очевидный факт, что правительство Гройсмана-Порошенко с 2016 года начало насиловало и грабило население Украины именно через так называемую рыночную цену на газ, выудив десятки миллиардов гривен и перекачав их за счет финансовых операций в неизвестном направлении", – заявил Алексей Кучеренко.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме, повлекший частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

Ночью 23 июня спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва в доме на столичных Позняках.