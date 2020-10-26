"Нафтогаз" в октябре повысил цену на газ для производителей тепла

Стоимость газа для производителей тепла выросла на 24% Фото из открытых источников

Оптовая цена на природный газ для производителей тепла составила 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 24% больше чем в сентябре

НАК "Нафтогаз" обнародовал оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии в октябре 2020 года. В частности, стоимость подскочила 24%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В октябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

В НАК добавили, что за период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса. Однако, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%.

Напомним, в Украине 1 августа заработал рынок газа для населения. Таким образом потребители могут самостоятельно выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

Ранее компания НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала Октябрьскую цену на газ для пользователей, которые покупают газ по тарифам "Месячный" и "Годовой".