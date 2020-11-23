"Нафтогаз" установил цену голубого топлива на ноябрь для производителей тепла

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По сравнению с октябрем цена почти не отличается

Цена на природный газ для производителей тепловой энергии в ноябре установлена на уровне 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в компании отметили, что относительно теплая зима и низкий спрос на природный газ в Европе удерживают цену газа на хабах на уровне октября. Таким образом, цена газа в рамках ПСО в ноябре практически не отличается от цены ПСО в октябре (5374,1 грн за 1 тыс. куб. об).

Как отмечается, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Напомним, ранее украинская газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз" обнародовала цену на газ для населения в ноябре, по сравнению с октябрем цена газа выросла почти на 35%.