"Нафтогаз" становится пауком, который будет держать за горло всю страну, – Рева

Андрей Рева Скриншот из видео

Андрей Рева заявил, что "Нафтогаз" демпингом убивает всех конкурентов

Вся проблема отсутствия газового рынка в Украине заключается в том, что на этом рынке существует монополист.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Гость студии отметил, что сегодня в Украине на рынке газа есть монополист – НАК "Нафтогаз Украины". Андрей Рева напомнил, что компанию должны были разделить на три – "Укргазвидобування", "Укртрансгаз" и "Нафтогаз", и собственно "Нафтогаз Украины" должен был вместе с другими трейдерами покупать газ, который добывает "Укргазвидобування" и другие компании, на бирже и затем продавать, однако этого не произошло.

"Вся проблема отсутствия газового рынка заключается в том, что на этом рынке существует монополист", – заявил Андрей Рева.

Бывший министр пояснил: "Коболев забирает в "Укргазвидобування" газ по той цене, по которой считает нужной, всем остальным продают через биржу. В результате "Кировоградгаз", там, где они продают через "Нафтогаз", - 6,33 кубометра газа, у нас в Виннице - 8,84. И нам говорят - переходите в "Нафтогаз" и у вас будет 6,33, то есть он демпингом убивает всех конкурентов. Он строит вертикально интегрированную компанию вместо анбандлинга, вместо разделения. Если сейчас люди пойдут - ну, а что же, дешевле на 2 грн платить за кубометр, кто же будет платить дороже. Мы фактически воссоздаем эту монополию, и он становится пауком, который будет держать за горло всю нашу страну".

Как сообщали, в Европе волна зимнего холодного воздуха и минусовая температура подняли цену на газ на спотовом рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев.

Добавим, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила стоимость природного газа для бытовых клиентов в декабре 2020 года. Цена была установлена на уровне 6,33 грн / куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).