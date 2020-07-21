"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

Стоимость топлива изменится с августа текущего года

НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей. Об этом говорится в на сайте компании.

Отмечается, что с августа 2020 года цена на топливо для промышленности составит 2 982 - 3 474 грн за тысячу куб. м (без НДС и затрат на транспортировку).

В сравнении с текущими ценами, рост произойдет на 0,2-0,4%. В "Нафтогазе" отмечают, что точная стоимость зависит от условий поставки, оплаты и объемов закупки.

Напомним, в июне "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности на 9,7%. На условиях предоплаты стоимость топлива для промышленности выросла на 314,4 грн за тысячу куб. м. Указанные цены были установлены для потребителей, которые закупают газ по предоплате объемом свыше 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Вместе с тем, в июне цена на газ для населения была на 5,9% ниже, чем в мае. Тогда это стало возможным, потому что "Нафтогаз" установил оптовую цену для населения, производителей тепла для населения и других потребителей, из-за газ поставляется на условиях специальных обязательств.