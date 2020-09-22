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"Нафтогаз" повысил цену на газ для ТКЭ в рамках ПСО на сентябрь

Виталий Белоусов/РИА Новости

Это на 7% меньше по сравнению с 1 января 2020 г. и на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года

НАК "Нафтогаз Украины" с сентября повысил цену на газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей. Об этом сообщает прессслужба компании.

"В сентябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 4318,99 грн за 1 тыс куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

Это на 7% меньше по сравнению с 1 января 2020 г. и на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года. Также средневзвешенная цена ПСО за 9 мес 2020 года на 40% ниже по сравнению с ценой за 9 мес. 2019 года.

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Ранее сообщалось, что газовая снабжающая компания "Нафтогаз Украины"установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости доставки. По сравнению с августом цена газа выросла на 45%.

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