"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения
Стоимость газа вырастет после длительного падения
НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Об этом сообщается на сайте НАК.
Цена газа в июле 2020 года составит 2 297,53 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газзбутів и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Таким образом, по сравнению с июнем цена вырастет на 7,2% (на 155,25 гривен за 1 тыс. кубометров).
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Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей.