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"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения

Тарифы на газ немного уменьшатся Фото из открытых источников

Стоимость газа вырастет после длительного падения

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Об этом сообщается на сайте НАК.

Цена газа в июле 2020 года составит 2 297,53 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газзбутів и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Таким образом, по сравнению с июнем цена вырастет на 7,2% (на 155,25 гривен за 1 тыс. кубометров).

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Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей.

 

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