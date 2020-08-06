"Нафтогаз" определил годовой тариф на газ

Подключение к тарифу будет доступно с 15 августа Фото из открытых источников

За кубометр газа потребителям придется заплатить более 4,7 гривни без учета доставки

Национальная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на голубое топливо в рамках тарифа "Годовой". Об этом говорится на сайте компании.

Так, годовой тариф предусматривает, что за кубометр газа потребителям придется отдать 4,73 гривни с НДС и без учета доставки. Отмечается, что подключение к этому тарифу будет доступно с 15 августа 2020 года.

Кроме этого, в "Нафтогазе" действует еще один тариф – "Месячный". Стоимость кубометра газа при таких условиях составляет 3 гривны 24 копейки с НДС и без учета доставки.

Также компания предлагает бытовым потребителям еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально:

"Большое дело": рекомендуемый месячный объем потребления от 100 тысяч кубометров;

"Удобный бизнес" – от 10 до 100 тысяч кубометров;

"Все включено" – до 10 тысяч кубометров.

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Напомним, перед этим "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на август. В частности, стоимость природного газа выросла на 0,27 гривен за кубометр. В компании пояснили, что повышение цены связано с тем, что рынок входит в сезон высоких цен с приближением отопительного периода.