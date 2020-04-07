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"Нафтогаз" оценил новые "вопросы" к "Газпрому" в 17,3 млрд долларов, - Витренко

Также Витренко опроверг распространенную в СМИ информацию о своем увольнении

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 

 Фото из открытых источников

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сейчас в компании готовятся предъявить новые жалобы "Газпрому" на 17.3 млрд долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17.3 млрд долларов. В случае согласования — впереди также много работы", - отметил Витренко.

Вместе с тем он отметил, что арбитраж против России в отношении активов в Крыму - это "не главная сфера моей ответственности в Нафтогазе".  По словам Витренко, в обновленном иске, который подали в этом году, он отвечал только за экономическую составляющую, то есть за сумму компенсации. 

"Моя главная обязанность как исполнительного директора - это отношения с Газпромом. Собственно с ним в декабре прошлого года от имени Нафтогаза я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7.2 млрд долларов. Теперь этот контракт нужно выполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы Газпром не был освобожден от обязанности оплатить нам эти 7.2 млрд, даже если он не будет подавать газ для транзита (принцип "качай или плати")", - уточнил исполнительный директор.

Напомним, недавно стало известно, что Андрей Фаворов оставляет должность директора по интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", а также лица, которое временно осуществляет полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча". 

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