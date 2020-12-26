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"Нафтогаз" на 14% повысил цену газа в январе для бытовых клиентов

Фото из открытых источников

Также ранее была обнародована цена для производителей тепловой энергии

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). Соответствующая информация размещена на сайте компании

Как отмечается, в январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

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Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии на декабрь. По сравнению с предыдущим месяцем цена на голубое топливо выросла на 13,5%.

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