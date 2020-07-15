Надо держать курс зубами, – Охрименко о последствиях девальвации гривни

Александр Охрименко Фото - скриншот

Экономика росла в тот период, когда курс был стабилен, подчеркнул эксперт

Девальвация в Украине не поможет ни большому, ни малому бизнесу и не будет стимулировать рост экономики и создание новых рабочих мест.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт прокомментировал заявление "слуг народа" относительно готовности взять ответственность за девальвацию национальной валюты, подчеркнув, что такой шаг приведет к ряду негативных последствий.

"В свое время, еще до Майдана, было очень много дискуссий. Помните, курс был 8, и говорили, что нужна девальвация, это будет стимулировать рост экономики и тому подобное. Я говорю – не будет, будет плохо, потому что девальвация не помогает ни крупному бизнесу, ни малому бизнесу. Происходит такое событие – да, цены растут, причем больше, чем, например, девальвация, это факт. Зарплата ваша не растет, никак это не помогает бизнесу, и сказать, что благодаря этому будут создаваться новые рабочие места, – ложь. Хочу вам напомнить, что после Майдана у нас была супер-девальвация, в результате ВВП упал, в результате рабочих мест стало меньше. А когда в 2016, даже 2017 году стал относительно стабильный курс, тогда начала расти экономика. И в 2018 году она росла, потому что не было девальвации существенно. И на сегодняшний момент надо держать курс зубами", – подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Об этом говорится в обзоре экономической активности за соответствующий период, размещенном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году. В докладе также сказано, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%.

Кабмин допустил в своем прогнозе падение ВВП Украины до 8%.