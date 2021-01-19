Надежда Савченко назвала, какой шаг необходим для изменения ситуации с тарифами

Надежда Савченко Скриншот видео

В Украине есть собственные энергоресурсы для обеспечения базовых потребностей населения

Для того, чтобы в Украине изменить ситуацию с тарифами, необходимо расторгнуть соглашение с ЕС, которое, по сути, не дает возможности украинцам выжить в холодную зиму.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины 8-го созыва Надежда Савченко.

Надежда Савченко отметила, что украинцы, которые требуют снижения тарифов, это люди, которые редко вдаются в детали, почему выросли тарифы и что такое рынок газа. Кроме этого она обратила внимание на то, что и украинцы выходили на Майдан за европейский уровень жизни, не понимая, что это также и европейские тарифы.

"Люди всегда выходят за все хорошее и против всего плохого. И сейчас так же. Они хотят, чтобы тарифы снизили, чтобы у них была достойная жизнь, чтобы тепло перезимовать в доме и чтобы за тепло была достойная цена. И украинцы правы", – подчеркнула Савченко.

Ведь в Украине, продолжила она, есть собственные энергоресурсы для обеспечения базовых потребностей населения.

"Это атомная энергетика, это газ своей добычи, и так далее. У нас есть еще соглашение, которое подписано с ЕС. И почему МВФ сейчас так глубоко обеспокоен и пишет, что подходы нашего правительства об удержании цен на газ – это не рыночно и противоречит соглашению, которое подписала Украина с ЕС, поэтому мы не имеем права этого делать. То есть действительно, по международному праву мы не должны дать возможность украинцам выжить в холодную зиму за нормальную, доступную цену. Не имеем права, потому что есть некий придуманный рынок за границей и мы подписали себе такую бумажку куда мы идем и мы этому следуем. Порошенко это даже в Конституцию занес. Поэтому для того, чтобы это изменить, нам надо разорвать это соглашение", – прокомментировала Надежда Савченко.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмигаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.