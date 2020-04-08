Нацкомиссия по тарифам полностью запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Линии электроперпедач Фото из открытых источников

Также Оператору поручили возместить средства за пропускную способность, распределенную на аукционах на 2020 год

НКРЭКУ на заседании 8 апреля приняла постановление о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина, которой, в частности, полностью запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси. Об этом говорится на сайте Нацкомиссии .

"Оператору системы передачи:

аннулировать (отменить результаты аукционов) все результаты годовых аукционов, на которых распределено пропускную способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества;

ограничить доступную пропускную способность, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества, до 0 МВт", - говорится в документе.

Также Оператору системы передачи поручили возместить средства, уплаченные за пропускную способность, которая была распределена на годовых аукционах на 2020 год.

"Вчера мы долго совещались и приняли решение в связи с ситуацией в стране аннулировать годовые аукционы, аукционы по распределению пропускной способности, и ограничить до нуля (то есть фактически отменить) месячные и дневные аукционы.

Принимаем это решение в связи с ситуацией в стране. Каждый доллар должен оставаться в стране", - заявил глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Ранее сообщалось, что член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк предлагает ввести полный запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.