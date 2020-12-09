Нацкомиссия по ценным бумагам разрешила продавать в Украине акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft

Также в Украине допустили к обращению инвестиционные паи биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции ряда иностранных IT-компаний. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, теперь в Украине разрешена продажа акций Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices. Такое решение Нацкомиссия по ценным бумагам приняла 8 декабря. Кроме того, комиссия допустила к обращению в Украине инвестиционные паи биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

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Напомним, ранее в Европейском центральном банке заявляли, что появление стейблкоїна Libra от компании Facebook может нести угрозу для национальных валют.