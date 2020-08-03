Национальную идею Украины надо вывести в экономическое русло, – Кацман

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Национальную идею Украины необходимо вывести в экономическое русло, потому что когда люди будут богаты, у них будет меньше поводов для ссор.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость ток-шоу отметил, что для того, чтобы сформировать и определиться с национальной идеей страны, прежде всего нужно вынести за скобки те вопросы, которые разделяют граждан Украины.

"Как по мне, то я бы вывел эту идею в экономическое русло. В то русло, чтобы довести свою страну – богатую страну, нет в Европе таких водных, земных, лесных ресурсов, нет такой страны по богатству, чтобы уровень государства был такой богатый как уровень страны. А у нас здесь есть проблемы. Потому что 2% населения у нас рады тому, что происходит в обществе, а 98% – не удовлетворены. А эти 2% довольны только из-за того, что 98% работает на них. Вот в чем большая измена национальной идеи", - сказал Владимир Кацман.

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Эксперт отметил, что национальная идея уже сформирована в Акте провозглашения независимости Украины, в Конституции Украины, и в мировых экономических законах. Но стыдно, продолжил политический эксперт, в 21 веке жить бедно в европейской, демократической стране. Поэтому, подчеркнул Кацман, национальная идея Украины должна лежать в экономической сфере.

"Вот когда люди станут богаче, когда в их жизни будет комфортнее, безопаснее, будут рабочие места, будет где обучать детей, вот когда все это будет, тогда вы увидите, как меньше электорат будет поддерживать и Фарион, и ее оппонентов, как помирятся и поймут, что когда люди богатые, у них меньше будет поводов для ссор", – акцентировал заслуженный журналист Украины.

Напомним, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин вместе с представителями регионов, экспертами и политологами проводит работу над концепцией платформы украинской национальной идеи.

Ранее парламентарий также сообщил о возможности приобщиться к созданию национальной идеи через социальные площадки Facebook и Telegram.