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Нацбанк впервые за 2 года не вышел с интервенциями на межбанк

На прошлой неделе интервенции НБУ по покупке валюты составили 92 млн долларов.

В течение недели 13-17 июля Нацбанк впервые с сентября 2018 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.

Как отмечается, всего с начала 2020 года Нацбанк купил на межбанке валюты на 3,977 млрд долларов и продал на 2,944 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 1,033 млрд долларов.

Сообщается, что НБУ возобновил покупку валюты после стабилизации на рынке вслед за резким ростом на фоне заявления об отставке председателя НБУ Якова Смолия.

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Ранее сообщалось, что украинская гривна опустилась до четвертой позиции с конца среди недооцененных валют в соответствии с обновленного "индекса Бигмака".

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