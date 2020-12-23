Нацбанк утвердил новые кредитные льготы через локдаун: Кто получит поддержку

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Послабления должны помочь бизнесу и банкам

Национальный банк Украины утвердил новые кредитные льготы, которые должны поддержать бизнес и банки во время жесткого локдауна. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что главной мерой этих мер является продолжение рекомендации Нацбанка по реструктуризации кредитов для тех, кто не может погасить долги. По кредитам физических лиц и ФОПов реструктуризацию продолжат до 30 апреля 2021 года, а для юридических лиц – до 31 мая 2021 года.

Таким образом банки смогут предоставить заемщикам кредитные послабления тем, кто не получил льготы ранее. При этом банки могут вкладывать в понятие реструктуризации различные льготы. В частности, продление кредита на новый срок и его перерасчет с уменьшением размера среднемесячного платежа.

В то же время для малого бизнеса предлагают ввести кредитные каникулы, которые позволят платить только проценты и не выплачивать тело кредита.

Нацбанк предложил не проводить переоценку и проверку состояния залогов, а также не формировать резервы под новые проблемные кредиты, которые будут возникать из-за новых ограничений, а кредиторам идти на уступки заемщикам.

При этом на кредитные льготы смогут рассчитывать предприятия, которые попали под прямой запрет правительства на работу с 8 по 24 января 2021 года. Речь идет о ТРЦ, фитнес-центрах, кинотеатрах, кафе и ресторанах (которые не работают на вынос), а также сопутствующих бизнесах: их поставщиках и партнерах, которые останутся без продаж.

Напомним, недавно Кабинет министров продлил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года. В связи с этим режим чрезвычайной ситуации будет действовать в стране еще более двух месяцев.