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Нацбанк утвердил ключевые показатели и стратегию на 2021 год

В НБУ ожидают 5% инфляции в следующем году

Национальный банк Украины Радио Свобода

Совет Национального банка Украины утвердил ключевые показатели денежно-кредитной политики на 2021 год и стратегию на среднесрочную перспективу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в следующем году планируется продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, способствовать устойчивым темпам прироста ВВП, поддерживать рост цен на уровне 5% и придерживаться режима плавающего курсообразования.

В то же время, монетарная политика НБУ будет базироваться на перспективном характере решений регулятора, то есть будут настраиваться на приведение инфляции к цели 5% в течение 9-18 месяцев.

При этом гибкость режима инфляционного таргетирования будут использовать для содействия экономическому росту. В частности, инфляция будет иметь краткосрочные отклонения от цели под влиянием внешних и внутренних шоков, не зависящих от монетарной политики.

Что касается кредитования, то Нацбанк планирует развивать предоставление кредитов за счет работы с правительством в части снижения кредитных рисков банковской системы и структурной перестройки экономики.

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Напомним, недавно в НБУ заявили, что ожидают следующий транш от МВФ до конца текущего года. Также в ближайшее время в Украину должна приехать миссия Фонда.

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