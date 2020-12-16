Нацбанк укрепил курс гривни: Курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 10 коп., евро - на 19 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 16 декабря доллар составляет 27,75 грн, евро - 33,68 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,376 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 10 коп. Евро подешевел на 19 коп.

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Напомним, Национальный банк Украины спрогнозировал сумму расходов украинцев на путешествия в 2021 году, объемы которых в этом году сократились в два раза из-за пандемии коронавируса. Более подробно читайте по ссылке.