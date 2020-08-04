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Нацбанк укрепил гривню по отношению к евро, но смягчил по отношению к доллару

Фото из открытых источников

Доллар подорожал на 5 коп., евро подешевел на 26 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 3 августа доллар составляет 27,73 грн, евро - 32,51 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,375 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара подорожал на 5 коп. Евро подешевел на 26 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,67 грн, евро - на уровне 32,78 грн.

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