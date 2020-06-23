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Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подешевел на 5 коп., евро - на 10 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 23 июня доллар составляет 26,66 грн, евро - 29,89 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,383 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 5 коп. Евро подешевел на 10 коп.

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Напомним, аналитики инвестгруппы ICU спрогнозировали, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%. 

 

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