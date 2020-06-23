Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ
Доллар подешевел на 5 коп., евро - на 10 коп.
Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 23 июня доллар составляет 26,66 грн, евро - 29,89 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,383 грн.
Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 5 коп. Евро подешевел на 10 коп.
Новости по теме: НБУ продал за почти 450 тысяч сувенирные серебряные банкноты номиналом 1000 гривен
Напомним, аналитики инвестгруппы ICU спрогнозировали, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%.