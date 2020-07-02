Нацбанк Украины должен сохранить свою независимость, - МВФ

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Именно независимость НБУ находится в центре программы МВФ

Международный валютный фонд заявил, что с приходом нового руководства Национальный банк Украины должен сохранить независимость. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, в МВФ отметили, что в центре программы сотрудничества с Украиной именно независимость центрального банка страны.

"Мы заметили заявление об увольнении, поданное председателем Национального банка Украины Смолием. Под его руководством в Украине были достигнуты существенные успехи в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, которая поддерживается МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя", – прокомментировали в фонде на вопрос Радио Свобода.

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Напомним, накануне глава Национального банка Украины Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке.

Сегодня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.