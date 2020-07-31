Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы на 2020 год

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Уровень будет достигать 10% против предыдущих 9,5

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, как это прогнозировалось ранее. Об этом регулятор сообщил в своем отчете за июль.

"Ослабление карантинных ограничений уже в мае повлекло быстрое восстановление предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельным данным количества резюме вернулась на докарантинний уровень. Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства", - говорится в сообщении.

На 2021 рок НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 - 8,8% (8,6% ранее).

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Ранее сообщалось, что в период с января по март 2020 года количество занятого населения в возрасте от 15 лет и старше составила 16,6 млн человек, а в возрасте от 15 до 70 лет - 16,5 млн человек, что есть на 0,1% меньше.