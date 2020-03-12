Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

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Таким образом НБУ продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, НБУ продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики.

До сих пор распространение коронавирусной инфекции мало ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику.

Впрочем, на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавирусу как:

давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;

смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы;

внедрение правительствами стран мер для недопущения распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на фоне колебаний валюты продал 250 миллионов долларов для сдерживание курса валюты.