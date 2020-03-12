Нацбанк снизил учетную ставку до 10%
Таким образом НБУ продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, НБУ продолжает прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1.п. и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики.
До сих пор распространение коронавирусной инфекции мало ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику.
Впрочем, на экономической активности и инфляции в Украине еще не сказались такие последствия распространения коронавирусу как:
- давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики;
- смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы;
- внедрение правительствами стран мер для недопущения распространения COVID-19.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на фоне колебаний валюты продал 250 миллионов долларов для сдерживание курса валюты.