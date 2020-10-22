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Нацбанк смягчил прогноз инфляции на 2020 год

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Впрочем, в следующем году инфляция ускорится

Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1%. Об этом во время брифинга сказал глава НБУ Кирилл Шевченко, передает "Укринформ".

"Учитывая слабую динамику потребительских цен в третьем квартале, Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1%", - сказал Шевченко.

По его словам, ускорение роста цен в конце этого года будет обусловливаться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей.

В следующем году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также значительного повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу.

Новости по теме: Минэкономики прогнозирует рост инфляции в начале следующего года

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%.

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