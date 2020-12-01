Нацбанк вводит в обращение две памятные монеты: Как они выглядят

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Монеты посвящены городу Славянск и казацкому летописцу Самойлу Величко

С 1 декабря 2020 года Национальный банк Украины введет в обращение сразу две памятные монеты: "Город Славянск" в серии Древние города Украины и "Самойло Величко" в серии Герои казацкой эпохи. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, 5-гривневая памятная монета "Город Славянск", посвященная городу, расположенному на р. Казенный Торец, у Торских соляных озер.

"Развитие города исторически связано с солевым промыслом - добычей соли и лечением пациентов соленой водой и целебными грязями. Современный город Славянск является одним из символов в украинской борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие агрессии 2014 года", - отметили в Нацбанке.

Памятная монета "Город Славянск" номиналом 5 гривен Национальный банк Украины

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись УКРАЇНА и номинал монеты, в центре на зеркальном фоне – стилизованная композиция, отражающая исторические периоды основания города: казак на фоне фрагмента деревянной крепости, под которой стилизованные волны и надпись: СОЛЯНИЙ/ТОР.

На реверсе монеты на фоне силуэта горы Карачун изображена стилизованная композиция современного города: герб города Славянска, под которым административное здание горсовета, исторические сооружения – Свято-Воскресенская церковь, здание городской больницы, на переднем плане внизу – фонтан.

Монета выпущена тиражом 35 тыс. штук.

Вторая памятная монета - это 10-гривневая монета "Самойло Величко". Она посвящена казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, который освещает события украинской истории середины XVII – начала XVIII века. Самойло Величко творчески и критически использовал много национальных и иностранных исторических источников, дал глубокое объяснение событиям и фактам истории казачества.

Памятная монета "Самойло Величко" номиналом 10 гривен Национальный банк Украины

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, стилизованная надпись УКРАЇНА. На зеркальном фоне композицию, символизирующую деятельность летописца: чернильница, из которой раскрывается лист бумаги со стилизованными надписями: ЛІТОПИС/ САМІЙЛА/ ВЕЛИЧКА/ 1720.

На реверсе монеты на матовом фоне изображен зеркальный абрис казачьего профиля, на фоне которого казацкой скорописью воспроизведен фрагмент Предисловия из Летописи Величко: ЦІКАВОМУ/ НОРОВУ ЛЮДСЬКОМУ/ НЕ МОЖЕ НІЧОГО БУТИ/ СПОДОБНІШОГО, ЛАСКАВИЙ/ ЧИТАЛЬНИКУ,/ ЯК ЧИТАТИ КНИГИ Й/ ДІЗНАВАТИСЯ ПРО/ ДАВНІ ЛЮДСЬКІ/ ДІЯННЯ/ І ВЧИНКИ. и надписи: САМІЙЛО/ ВЕЛИЧКО (слева на фоне пера), годы жизни летописца 1670/1728 (справа от абриса).

Монета выпущена тиражом 3 тыс. штук.

Напомним, Национальный банк Украины с 12 октября ввел в обращение новую памятную монету "Передовая", посвященную медикам и военным, а в их героических образах – и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм.