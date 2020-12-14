Нацбанк продал все памятные монеты "Год Быка": За что граждане заплатили более 120 тыс. гривен

Монета вводится в обращение с 10 декабря

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Национальный банк Украины реализовал во время аукциона все памятные монеты "Год Быка" на общую сумму более 121 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Во время электронного биржевого аукциона по продаже памятных монет "Год Быка" Национальный банк Украины реализовал всю предложенную продукцию. Для проведения аукциона Национальный банк предложил 1 600 памятных монет Украины "Год Быка" (10 лотов по 100 монет в каждом лоте, 10 лотов по 50 монет в каждом лоте, 10 лотов по 10 монет в каждом лоте)", - говорится в сообщении.

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Памятная монета "Год Быка" Национальный банк Украины

Известно, что аукцион состоялся 10 декабря 2020 года на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".

Как отмечается, участники аукциона приобрели все памятные монеты в количестве 1 600 штук на общую сумму более 121 тысяч гривен.

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Напомним, недавно Национальный банк Украины ввел в обращение сразу две памятные монеты: "Город Славянск" в серии Древние города Украины и "Самойло Величко" в серии Герои казацкой эпохи.