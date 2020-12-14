Нацбанк продал все памятные монеты "Год Быка": За что граждане заплатили более 120 тыс. гривен
Монета вводится в обращение с 10 декабря
Национальный банк Украины реализовал во время аукциона все памятные монеты "Год Быка" на общую сумму более 121 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Во время электронного биржевого аукциона по продаже памятных монет "Год Быка" Национальный банк Украины реализовал всю предложенную продукцию. Для проведения аукциона Национальный банк предложил 1 600 памятных монет Украины "Год Быка" (10 лотов по 100 монет в каждом лоте, 10 лотов по 50 монет в каждом лоте, 10 лотов по 10 монет в каждом лоте)", - говорится в сообщении.
Известно, что аукцион состоялся 10 декабря 2020 года на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".
Как отмечается, участники аукциона приобрели все памятные монеты в количестве 1 600 штук на общую сумму более 121 тысяч гривен.
Напомним, недавно Национальный банк Украины ввел в обращение сразу две памятные монеты: "Город Славянск" в серии Древние города Украины и "Самойло Величко" в серии Герои казацкой эпохи.