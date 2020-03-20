Нацбанк продал еще 200 млн долларов в поддержку гривни

Монета номиналом 1 гривна. Фото: Сувиров Алексей / УНИАН

В НБУ убеждены, что гривна слабеет в первую очередь из-психологического фактора и панического настроения в связи с коронавирусом

Национальный банк продал 200 миллионов долларов из резервов для регулирования чрезмерных колебаний курса гривни.

Об этом сообщают в НБУ.

Как отмечается, сейчас спрос на валюту больше, чем предложение.

Главной причиной видят ухудшение настроений участников рынка, в частности украинских компаний и населения, из-за коронавируса.

При этом в НБУ добавляют, что курс гривны, как и ранее, не фиксируют, а в целом в стране гибкое курсообразование.

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"Наша цель – чтобы не было резких колебаний курса", - утверждают в Нацбанке.

Также в НБУ заверили, что есть достаточно резервов, чтобы сглаживать резкие колебания курса и пока никаких валютных ограничений не планируется.

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Как сообщалось ранее, в Нацбанке рассказали, что за 5 рабочих дней украинцы выкупили 300 миллионов долларов.