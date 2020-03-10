Нацбанк продал 250 млн долларов США для сдерживания валютного рынка Украины

Национальный банк Украины Радио Свобода

За прошедшую неделю было продано 307 млн долларов

Национальный банк Украины сегодня на фоне колебаний валюты продал 250 миллионов долларов для сдерживания курса валюты. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, что подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долл. США", - отметили там.

Также в главном банке отметили, что в целом для недопущения "раскачивания" курса, за прошедшую неделю было продано в общей сложности 307 млн долларов США.

Также представительство Нацбанка заверило, что в целом ситуация остается стабильной, а банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности и в случае необходимости готов поддержать финансовый рынок.

"Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность - более 8 млрд долл. США. Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под воздействием негативных новостей с мировых рынков. Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью в случае необходимости", - подытожили в сообщении.

Новости по теме: Эксперты озвучили последствия обвала мировых рынков для Украины

Напомним, что аналитики Goldman Sachs снизили прогноз цен на нефть марки Brent до $30 за баррель во втором и третьем кварталах текущего года с ранее ожидаемых $47 и $53 за баррель на фоне начала ценовой войны на нефтяном рынке.