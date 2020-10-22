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Нацбанк ожидает получения транша от МВФ в конце года, – Шевченко

Национальный банк Украины Радио Свобода

В НБУ считают, что деньги помогут увеличить международные резервы Украины

Национальный банк Украины ожидает получить транш от Международного валютного фонда в конце 2020 года. Об этом сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, передает прессслужба ведомства.

По словам Шевченко, деньги от МВФ должны обеспечить выполнение Украиной внешних обязательств и увеличить международные резервы. "Сотрудничество с Международным валютным фондом позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства, увеличить международные резервы до 29-30 млрд долл. в последующих годах. Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша МВФ уже в конце этого года", – сказал глава НБУ.

Кроме того, чиновник заявил, что поддержка от МВФ необходима для восстановления украинской экономики. При этом значительная отсрочка или приостановка выполнения обязательств перед МВФ способно не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания.

Напомним, в конце сентября исполняющий обязанности главы ГФС Сергей Солодченко сообщил, что Украина не успеет до конца года выполнить одно из условий МВФ для предоставления ей очередного транша. По его словам, для полной ликвидации ДФС нужен минимум год.

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Недавно Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом. Группа была образована с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы Stand-by

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