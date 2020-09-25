Нацбанк ожидает, что в следующем году средняя зарплата вырастет на 15%

Дмитрий Сологуб

По словам эксперта, повышение "минималки" не окажет большого влияния на курс

Национальный банк Украины ожидает, что в 2021 году средняя зарплата в государстве вырастет на 15%. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, потому что экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30-процентном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", - сказал Сологуб.

По его словам, повышение "минималки" до 5 000 гривен не окажет большого влияния на курс, но сдвиги будут заметны на инфляции.

Напомним, уровень безработицы в Украине во втором квартале этого года увеличился с 8,6% до 9,9% и сейчас составляет 1,7 млн человек. Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн человек. В то же время количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.