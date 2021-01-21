live
Новости » Экономика Читати новину українською

Нацбанк оставил учетную ставку на историческом минимуме

Кирилл Шевченко

 Пресс-служба "Укргазбанка"

Речь идет о ставке на уровне 6,0%

Национальный банк Украины решил с 22 января 2020 года оставить учетную ставку на минимальном и истории страны уровне - 6,0%. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

По его словам, Нацбанк принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса.

Новости по теме: Нацбанк понизил курс гривни к доллару: Курсы валют от НБУ

"Если влияние этих факторов будет усиливаться в дальнейшем и не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, мы готовы повысить учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели 5% в 2022 году", - отметил Шевченко. 

Новости по теме: В 2020 году украинские банки закрыли почти 870 отделений, - НБУ

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год, прогнозируется, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 7%.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине планируют запустить поезда скоростью до 350 км/ч "Вода из окон текла ручьем": В поезде "Ворохта - Киев" вещи пассажирки примерзли к окну "Укрзализныця" запустит 19 поездов в Карпаты на Рождество "Укрзализныця" запускает услугу просмотра фильмов в поездах "Интерсити"
Loading...

программы канала ZIK

Владимир Быстряков | Ток-шоу
Инаугурация Байдена. Настроения в США. Сотрудничество Украины и Вашингтона | Ток-шоу
Тарифная политика. Повышение зарплаты учителям | Заседание правительства | 20.01.21
Инаугурация Байдена. Закрытие школ в 2021. Правительственные отставки | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Олег Ляшко | Ток-шоу