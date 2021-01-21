Нацбанк оставил учетную ставку на историческом минимуме

Кирилл Шевченко Пресс-служба "Укргазбанка"

Речь идет о ставке на уровне 6,0%

Национальный банк Украины решил с 22 января 2020 года оставить учетную ставку на минимальном и истории страны уровне - 6,0%. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга.

По его словам, Нацбанк принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса.

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"Если влияние этих факторов будет усиливаться в дальнейшем и не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, мы готовы повысить учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели 5% в 2022 году", - отметил Шевченко.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год, прогнозируется, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 7%.