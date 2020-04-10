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Нацбанк определился с курсом валют на начало недели

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подешевел на 5 коп., евро - на7 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, на 13 апреля доллар составляет 27,20 грн, евро - 29,56 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,368 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 5 коп., евро подешевел 7 коп.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины в настоящее время не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

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