Нацбанк начал проводить электронные платежи в почти круглосуточном режиме

Национальный банк Украины Радио Свобода

Со вчерашнего дня межбанковские переводы средств можно осуществлять семь дней в неделю с 01: 00 до 24: 00

В Украине в режиме 23/7 заработала система электронных платежей Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба главного финансового учреждения страны.

Так, с 3 августа межбанковские переводы средств можно осуществлять семь дней в неделю с 01:00 до 24:00. Во время перехода на новый банковский день система имеет один час технологического перерыва — с 00:00 до 01:00.

Заметим, ранее платежи можно было проводить с 08:30 до 19:00 только в рабочие дни.

При этом в Нацбанке добавили, что финучреждения могут самостоятельно устанавливать время начала и окончания работы для клиентов, однако уже в течение первых суток по новому регламенту проводили платежи все 75 банков Украины и Государственная казначейская служба.

Общая сумма платежей, обработанная за минувшие сутки, превысила 119 млрд грн.

Следующим этапом НБУ планирует ввести круглосуточный режим работы системы.

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Напомним, последний месяц выдался для Нацбанка переломным - он сменил руководителя. 16 июля Верховная Рада назначила на эту должность главу правления Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Во время выступления в Верховной Раде новоназначенный глава Национального банка заявил, что поддерживает политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности и будет усиливать финансовую устойчивость банков.