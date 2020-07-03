Набсовету - миллионы, людям - четырехдневку: Журналист рассказал о простой математике в "Укрзализныци"

Фото из открытых источников

Пока украинцы ездят в дырявых вагонах, пассажиры которых в буквальном смысле тонут во время дождя, сотрудников "Укрзализныци" переводят на четырехдневную рабочую неделю, а ее "верхушка" получает сотни тысяч гривен зарплаты. Об этом в блоге на 112.ua сообщил журналист, экономист Игорь Смолов.

"В любой успешной иностранной компании есть правило: если менеджмент не справляется с поставленными задачами – его увольняют, и набирают более компетентных сотрудников. В Украине же, все наоборот. Годами руководители, сознательно или в силу вопиющего непрофессионализма, банкротят предприятие, доводят его едва ли не до физического распила, и при этом получают высокие зарплаты, присылая вышестоящему руководству красивые слайды с не менее красивыми цифрами "достижений" и "планов развития".

Речь идет именно об "Укрзализныце" - государственном предприятии, которое могло бы стать одним из самых прибыльных, но уже давно стало какой-то "черной дырой" для украинского бюджета. Набсоветы и руководство которого давно похожи на высокооплачиваемых гастарбайтеров. Они приходят, получают заоблачную зарплату, НИЧЕГО не делают для развития предприятия, и уходят "в закат" либо по истечению срока контракта, либо из-за будучи уволенными.

Согласитесь, "железкой" пользуются все: и бедные украинцы, и богатые бизнесмены. Учитывая стоимость только пассажирских билетов (я уже молчу о грузовых перевозках) – "Укрзализныця" уже давно должна была бы ездить по золотым рельсам, а проводники подавать даже в плацкарте Шардоне.

Но, нет. По факту мы имеем дырявые вагоны, пассажиры которых в буквальном смысле тонут во время дождя (ссылка на видео – здесь). Сотрудников "Укрзализныци" переводят на четырехдневную рабочую неделю, а "верхушка", тот же Сергей Лещенко, получают сотни тысяч гривен зарплаты", - отметил он.

Фото из открытых источников

При этом Смолов подчеркнул, что ему в очередной раз хочется спросить и руководство "Укрзализныци", да и остальных чиновников: "неужели вы настолько искренне считаете свой народ "лохами", что позволяете так открыто и цинично плевать на свои обязанности, получая за них космическую зарплату?".

"Знаете, что самое обидное? В лучшем случае такие, как Лещенко – просто будут уволены. И никакой ответственности за дырявые вагоны, да и в целом, за весь ужас, творящийся на "Укрзализныце", за все убытки никто не понесет", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" и бывший нардеп Сергей Лещенко вместе с супругой отправился за бюджетные деньги на ди-джей сет во Львовскую область.