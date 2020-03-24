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Наблюдательный совет "Укрзализныци" перенес отбор на должность председателя правления компании

Железнодорожный вокзал Укрзализныця

Отбор продолжится после нормализации коронавирусной ситуации

Наблюдательный совет АО "Укрзализныци" приняла решение замедлить и перенести отбор на должность председателя правления компании. Об этом сообщает Klymenko Time.

Согласно сообщению, соответствующее решение было связано с пандемией коронавируса COVID-19.

"Не говоря уже о возможности проведения личных собеседований с потенциальными иностранными кандидатами, практически невозможно было бы их проводить даже с отечественными заявителями.  Поэтому наблюдательный совет принял решение определить новые временные рамки для процесса и замедлить его, реагируя этим на реальность кризиса, с которым столкнулась страна", - говорится в заявлении наблюдательного совета.

По информации пресс-службы "Укрзализныци" новый график будет утвержден, когда появится больше четкости, когда пандемическая кризис может стать контролируемой. 

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" своевременно и в полном объеме выплатила часть еврооблигаций в размере 10% начальной непогашенной основной суммы долга - 50 млн долларов. 

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