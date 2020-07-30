live
Новости » Экономика Читати новину українською

Наблюдательные советы – это буфер, которым глава правления отделяет себя от государства, – эксперт

Максим Невенчанный, член политсовета "Оппозиционная платформа -За жизнь" Фото из открытых источников

Внешнее управление вытесняет управляемость внутри государства

Наблюдательные советы – это буфер с полностью иностранными "специалистами", еще раз подтверждающий то, что у нас есть внешнее управление, которое полностью оттесняет государственное.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале  ZIK заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Максим Невенчанный.

  

Гость ток-шоу отметил, что наблюдательные советы в Украине – это платформа, которую сегодня активно используют иностранные "специалисты" исключительно в интересах иностранных государств.   

"Фактически, в Украине появился буфер, когда глава правления отделяет себя от государства и создает еще большую неуправляемость. Он может делать все что угодно. Даже правительство не имеет права влиять. Вот это буфер защиты от владельца", – заявил Максим Невенчанный.   

Новости по теме: Набсовету - миллионы, людям - четырехдневку: Журналист рассказал о простой математике в "Укрзализныце"
  

Более того, добавил политик, членам наблюдательных советов в Украине платят за то, чтобы они не замечали  коррупционных скандалов. А значит, добавил эксперт, это в очередной раз подтверждает внешнее управление страной.

"Этот буфер с полностью иностранными "специалистами" еще раз подтверждает то, что у нас есть внешнее управление, которое полностью оттесняет государственное управление", – подчеркнул Максим Невенчанный.

Новости по теме: "Токсичные" наблюдательные советы: Дубилет считает лучшим инструментом приватизацию госпредприятий

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявлял, что, как показывает опыт сегодняшней наблюдательного совета "Укрзализныци", иностранцы ведут себя неэффективно, они защищают в первую очередь не интересы государства, а свои личные, или же интересы определенных иностранных компаний.

Добавим, глава Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявлял, что иностранцы во главе наблюдательных советов украинских монополий – это тотальный контроль над экономикой государства.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сутки на Донбассе: НВФ один раз обстреляли украинских военных Сутки на Донбассе: НВФ трижды обстреляли украинских военных С начала суток НВФ трижды обстреляли украинских военных на Донбассе НВФ ранили украинского военного возле Пищевика
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу