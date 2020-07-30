Наблюдательные советы – это буфер, которым глава правления отделяет себя от государства, – эксперт

Максим Невенчанный, член политсовета "Оппозиционная платформа -За жизнь" Фото из открытых источников

Внешнее управление вытесняет управляемость внутри государства

Наблюдательные советы – это буфер с полностью иностранными "специалистами", еще раз подтверждающий то, что у нас есть внешнее управление, которое полностью оттесняет государственное.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Максим Невенчанный.

Гость ток-шоу отметил, что наблюдательные советы в Украине – это платформа, которую сегодня активно используют иностранные "специалисты" исключительно в интересах иностранных государств.

"Фактически, в Украине появился буфер, когда глава правления отделяет себя от государства и создает еще большую неуправляемость. Он может делать все что угодно. Даже правительство не имеет права влиять. Вот это буфер защиты от владельца", – заявил Максим Невенчанный.

Более того, добавил политик, членам наблюдательных советов в Украине платят за то, чтобы они не замечали коррупционных скандалов. А значит, добавил эксперт, это в очередной раз подтверждает внешнее управление страной.

"Этот буфер с полностью иностранными "специалистами" еще раз подтверждает то, что у нас есть внешнее управление, которое полностью оттесняет государственное управление", – подчеркнул Максим Невенчанный.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко заявлял, что, как показывает опыт сегодняшней наблюдательного совета "Укрзализныци", иностранцы ведут себя неэффективно, они защищают в первую очередь не интересы государства, а свои личные, или же интересы определенных иностранных компаний.

Добавим, глава Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявлял, что иностранцы во главе наблюдательных советов украинских монополий – это тотальный контроль над экономикой государства.