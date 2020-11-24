На выплату госдолга Украины пошла каждая восьмая гривна доходов бюджета-2020

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С января по сентябрь госдолг увеличился на 347 млрд гривен

За девять месяцев 2020 года государственный долг Украины увеличился на 347 млрд грн, или 17%, до 2,3 трлн гривен, а на его обслуживание было направлено каждую восьмую гривну доходов госбюджета. Об этом сообщил в Facebook глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, увеличение государственного долга в основном связано с девальвацией гривны. Что касается доходов, то в январе–сентябре они составляли 75,6% плана в год.

"Это высокий уровень исполнения, обусловлен прежде всего уменьшением в апреле объема доходов на 117 млрд грн. По оценке наших специалистов, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен", - рассказал Пацкан.

В то же время он отметил, что ситуация с расходами не такая оптимистичная. В указанный период расходы общего фонда на 93 млрд грн, или 11%, меньше плана на отчетный период.

"Только один пример - в результате просчетов при подготовке решений о выделении средств из Фонда COVID-19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершения процедур закупок не использовано 24,8 млрд грн за 20-ю из 25-ти бюджетных программ", - отметил глава Счетной палаты.

Напомним, ранее в Министерстве финансов заявили, что государственный и гарантированный долг Украины вырос на 4,6 миллиарда гривен.