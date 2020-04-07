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На восстановление авиаперевозок в Украине понадобится 1,5-2 года, - Криклий

Постепенное восстановление планируют начать в июне

Владислав Криклий Кабинет министров

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, украинской авиации требуется 1,5-2 года. Об этом он сказал во время онлайн-встречи European Business Association, сообщает Интерфакс-Украина

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно того трафика пассажиров, к которому пришли", - сказал Криклий.

Кроме этого, министр отметил, что в планах обеспечить финансовую состоятельность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

В то же время он уточнил, что "спасать каждое предприятие - украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что за месяц карантина международные резервы Украины уменьшились на 7,8% и сейчас составляют 24,9 млрд долл. США. 

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